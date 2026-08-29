Российские страховщики заявили о снижении рентабельности каско

Рентабельность каско снижается из-за стремительного роста выплат на фоне почти не меняющихся сборов, заявил замдиректора департамента развития имущественного страхования физлиц Всероссийского союза страховщиков Михаил Порватов. Он отметил, что по итогам 2025 года страховые компании собрали по таким полисам на 4,8% больше, тогда как объём выплат увеличился сразу на 31,6%.

Такой разрыв подталкивает тарифы вверх. Одновременно продажи новых легковых автомобилей сократились, выдача автокредитов просела почти на треть, а машины, запчасти и ремонт продолжают дорожать. На этом фоне клиенты всё чаще пытаются снизить расходы и выбирают полисы с франшизой или мини-каско с ограниченным покрытием.

«В целом рынок страхования демонстрирует следующую тенденцию: доходы непосредственно от страховых операций стремятся к нулю, а страховщики в большей степени зарабатывают на инвестициях. Это касается и моторного страхования — ОСАГО и каско», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

Ранее эксперты подсчитали, что ОСАГО для аварийных водителей обходится почти втрое дороже, чем для автомобилистов с благоприятной страховой историей. Кстати, за первые семь месяцев 2026 года страховщики на 10,4% чаще стали выдавать направления на ремонт по ОСАГО, чем за аналогичный период прошлого года.