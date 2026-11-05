Суд также назначил Кауфманну три года изоляции в дневное время. Такого наказания просила прокуратура. Обвиняемый не стал признавать свою вину, несмотря на доводы следствия.

Напомним, тела 28-летней уроженки Омска Анастасия Трофимова и её дочери обнаружили 7 июня 2025 года в римском парке виллы Памфили. Их личности установили позднее. После гибели женщины и ребёнка 46-летний Кауфманн уехал в Грецию, где его задержали. На допросе по видеосвязи он заявил о своей невиновности. 11 июля 2025 года его экстрадировали в Италию. Известно, что Трофимора до гибели не раз жаловалась в итальянскую полицию на возлюбленного. Она обвиняла его в насилии. Но правоохранители бездействовали.