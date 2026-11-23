Достали колбасу из холодильника, а внутри пакета появились капли воды и сам батон стал влажным? Это не всегда означает, что продукт испортился. Однако есть признаки, при которых колбасу лучше сразу выбросить. Как отличить обычный конденсат от признаков порчи и во что заворачивать продукт после вскрытия упаковки, Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

По словам специалистов, влага внутри закрытого пакета может появляться по естественным причинам. Варёная колбаса содержит много воды, часть которой постепенно выделяется при хранении.

Небольшое количество влаги внутри упаковки иногда появляется из-за перепадов температуры: при охлаждении и последующем нагревании на стенках пакета образуется конденсат. Роскачество

Другое дело, если колбаса становится липкой на ощупь, покрывается заметным слизистым налётом или приобретает кислый либо неприятный запах. Такие изменения могут свидетельствовать о микробиологической порче.

«Такую колбасу употреблять нельзя: не стоит пытаться промыть её или просто срезать верхний слой, поскольку микроорганизмы могут распространиться глубже», — предупредили эксперты.

Чтобы после вскрытия заводской упаковки колбаса лучше сохраняла качество, специалисты советуют переложить её в чистый пищевой контейнер или завернуть в пергаментную бумагу. Если используется фольга, заворачивать батон слишком плотно не следует. Также необходимо следить, чтобы внутри не скапливался конденсат.

«Пергамент предпочтительнее плотной фольги или полиэтиленового пакета: он позволяет избежать избыточного скопления влаги вокруг продукта и защищает его от заветривания», — объяснили в Роскачестве.

При этом даже правильная упаковка не делает варёную колбасу продуктом длительного хранения. После вскрытия её необходимо держать в холодильнике и соблюдать условия, указанные производителем. Для многих видов варёной колбасы срок хранения после открытия упаковки составляет не более трёх суток и в любом случае не должен превышать общий срок годности продукта.

Специалисты Роскачества также советуют регулярно проверять состояние колбасы и не ориентироваться исключительно на дату на этикетке. После нарушения герметичности упаковки условия хранения меняются, поэтому продукт может испортиться раньше указанного срока.

Ранее Life.ru сообщал, что в Роскачестве предупредили об опасности слизистого налёта на колбасе. Специалисты объяснили, что скользкая липкая плёнка может появляться из-за размножения микроорганизмов. Попытки спасти испорченный продукт с помощью ножа, воды или жарки не гарантируют его безопасности.