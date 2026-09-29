В России хотят на федеральном уровне запретить производство и продажу вейпов

Производство, ввоз и розничную продажу вейпов предлагают запретить по всей России. Организация «Общественная потребительская инициатива» направила в Правительство, Минфин и Минздрав просьбу подготовить соответствующий законопроект. С обращением ознакомилась газета «Известия».

Авторы инициативы считают, что отдельные региональные запреты не решают проблему доступности электронных сигарет. Пока продукция легально продаётся в одних субъектах, её можно перевозить туда, где торговлю ограничили. Поэтому общественники настаивают на единых федеральных правилах, охватывающих весь рынок.

В обращении также приводится опыт соседних стран: Казахстан запретил оборот электронных сигарет в 2024 году, Узбекистан и Киргизия — в 2025-м. По оценке организации, сохранение легального рынка в России создаёт риск её использования как перевалочного узла.

Ещё один аргумент — распространённость вейпов среди несовершеннолетних. Согласно приведённым в документе данным, в 2023–2024 годах показатель их употребления среди подростков 15–17 лет достиг 27%. Общественники также ссылаются на исследование семи западных университетов и указывают на высокую канцерогенность электронных сигарет и их роль в развитии рака полости рта и лёгких.

Ранее власти Омской области объявили о планах полностью убрать вейпы из розничной продажи с 1 марта 2027 года. Губернатор поручил пресечь торговлю на остановках общественного транспорта и подготовить дополнительные меры по сокращению продаж.