В России могут изменить правила возврата онлайн-покупок

Россиянам могут ограничить возможность возвращать некоторые качественные товары, купленные онлайн, если они просто не подошли или покупатель передумал. Правила дистанционной торговли требуют точечной корректировки, заявил РИА «Новости» глава Центра стратегических разработок Павел Смелов.

Одним из вариантов он назвал введение особого порядка для категорий, которые нельзя свободно вернуть после покупки в обычном магазине. В частности, речь может идти о продуктах питания и лекарствах.

Для парфюмерии, косметики, электроники и ряда других товаров Смелов считает разумным приблизить онлайн-возврат к правилам офлайн-торговли после того, как покупатель осмотрел товар и подтвердил его получение.

Пока это лишь предложение по изменению законодательства. Сейчас при дистанционной покупке от качественного товара в общем случае можно отказаться до его получения, а после доставки — в течение семи дней. Если продавец письменно не сообщил условия возврата, срок может увеличиться до трёх месяцев.

«Бывают ситуации, когда предприниматель видит большое количество отказов, а позднее выясняет, что товар был поврежден на одном из этапов логистической цепочки и утратил вид», — пояснил глава ЦСР.

По его мнению, если такие расходы постоянно перекладывать на продавцов, бизнес в конечном счёте начнёт закладывать их в стоимость товаров. Смелов также сообщил, что ожидает дальнейшей донастройки закона «О защите прав потребителей» и появления особого порядка для отдельных категорий продукции.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 октября 2026 года для онлайн-площадок начинают действовать новые правила работы. Покупатели смогут через интерфейс площадки направлять продавцам претензии по поводу недостатков товара, а при определённых условиях там же организовывать возврат денег и самой покупки. Кроме того, с сентября в России уже изменились общие правила торговли: были уточнены требования к претензиям и дистанционному возврату товаров.