Тихоокеанская сельдь оказалась рыбой с самой стабильной ценой на российском рынке. За минувший год её оптовая стоимость практически не изменилась, сохранившись на уровне 115–117 рублей за килограмм. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на данные Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и экспортёров (ВАРПЭ).

Даже в последние недели, когда в оптовом сегменте наметилось небольшое подорожание, рост цен в годовом выражении составил менее 2%.

Одним из факторов ценовой стабильности стали высокие показатели добычи. По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, к 25 ноября российские рыбаки выловили свыше 650 тысяч тонн тихоокеанской сельди — на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Промысел продолжается, а средние отпускные цены рыбаков остаются на прошлогоднем уровне.

Ещё в октябре в ВАРПЭ отмечали, что богатый улов позволил повысить доступность сырья для отечественных рыбопереработчиков.

При этом на рынке атлантической сельди сложилась совершенно другая ситуация. К началу ноября её оптовая стоимость на северо-западе России выросла за год на 40,7%, достигнув 190 рублей за килограмм.

Ранее экономист Леонид Холод в беседе с Life.ru объяснил, сможет ли тихоокеанская сельдь заменить подорожавшую атлантическую. По словам специалиста, эти виды рыбы вполне взаимозаменяемы, однако на конечную стоимость продукции для покупателей влияют в том числе расходы на доставку с Дальнего Востока.