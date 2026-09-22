В России призвали запретить объявления о поиске «жены под ключ»

Объявления с предложением подобрать «жену под ключ» необходимо блокировать, а их авторов — привлекать к ответственности. С такой инициативой выступил председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.

Общественник раскритиковал обещания найти идеальную супругу по заданным параметрам. По его мнению, возможность «заказать» женщину и «настроить» её под пожелания клиента превращает человека в товар и подрывает основы семьи.

«Это прямое разрушение самого института брака, который в православии является таинством, союзом двух любящих сердец перед Богом», — заявил собеседник «Абзаца».

Он уверен, что подобные предложения могут прикрывать мошенничество, торговлю людьми и эксплуатацию женщин. Потребительский подход к выбору спутницы жизни неизбежно оборачивается разочарованием. Эксперт призвал владельцев сайтов оперативно удалять такие публикации, а законодателей — рассмотреть административную и уголовную ответственность за их размещение.

Ранее Life.ru рассказывал о сервисе знакомств «под ключ» за 150 тысяч рублей в месяц. Коуч помогает клиентам оформлять анкеты, искать потенциальных партнёрш и договариваться о встречах. При этом оплаченная помощь не гарантирует отношений.