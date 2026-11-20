В России с 2027 года введут новую систему оценки работы контрольных органов
В России с 2027 года введут двухуровневую систему оценки эффективности контрольных органов. О новых правилах рассказала на форуме в Хабаровске вице-премьер Ирина Окладникова.
Главным критерием работы ведомств станет не количество проведённых проверок, а их практический результат. Для этого показатели эффективности разделят на две категории. Первая объединит общие требования ко всем надзорным структурам, включая предупреждение нарушений, оценку рисков и работу с жалобами до обращения в суд. Таким образом власти намерены установить единый стандарт качества государственного контроля.
Второй набор критериев будут разрабатывать отдельно для каждого направления. Как объяснила Окладникова, полностью унифицировать систему невозможно из-за различий в характере угроз и особенностях применения законодательства. Поэтому отраслевые показатели должны учитывать специфику конкретного вида надзора. При этом оценивать деятельность инспекторов планируется по её реальному влиянию на безопасность граждан и условия ведения бизнеса.
Одновременно государство расширяет применение технологий, позволяющих выявлять нарушения без посещения предприятий. Для этого специалисты всё чаще используют данные объективного контроля и дистанционные форматы взаимодействия с предпринимателями. Кроме того, в деятельность проверяющих структур постепенно внедряют искусственный интеллект.
Заявление прозвучало на VII Всероссийском форуме контрольных органов, который проходит в Хабаровске с 19 по 21 ноября. Мероприятие объединило более 700 представителей власти, надзорных ведомств, бизнеса и экспертного сообщества из 87 регионов страны.
Ещё 21 октября Ирина Окладникова назвала совершенствование контрольно-надзорной деятельности одним из главных приоритетов своей работы на посту вице-премьера. Наряду с этим она выделила цифровизацию государственного управления и достижение национальных целей развития. Ранее правительство подвело итоги предыдущего этапа реформы надзорной системы, направленной на снижение административной нагрузки на предпринимателей.