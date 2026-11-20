В России с 2027 года введут двухуровневую систему оценки эффективности контрольных органов. О новых правилах рассказала на форуме в Хабаровске вице-премьер Ирина Окладникова.

Главным критерием работы ведомств станет не количество проведённых проверок, а их практический результат. Для этого показатели эффективности разделят на две категории. Первая объединит общие требования ко всем надзорным структурам, включая предупреждение нарушений, оценку рисков и работу с жалобами до обращения в суд. Таким образом власти намерены установить единый стандарт качества государственного контроля.

Второй набор критериев будут разрабатывать отдельно для каждого направления. Как объяснила Окладникова, полностью унифицировать систему невозможно из-за различий в характере угроз и особенностях применения законодательства. Поэтому отраслевые показатели должны учитывать специфику конкретного вида надзора. При этом оценивать деятельность инспекторов планируется по её реальному влиянию на безопасность граждан и условия ведения бизнеса.

Одновременно государство расширяет применение технологий, позволяющих выявлять нарушения без посещения предприятий. Для этого специалисты всё чаще используют данные объективного контроля и дистанционные форматы взаимодействия с предпринимателями. Кроме того, в деятельность проверяющих структур постепенно внедряют искусственный интеллект.