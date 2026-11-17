В России за январь — октябрь 2026 года закрылось на 14,7% больше предприятий общепита, чем за те же десять месяцев прошлого года. Однако новые компании и предприниматели появлялись чаще, чем действующие уходили с рынка, пишет RG.ru.

По данным издания, за десять месяцев в отрасли зарегистрировали 39,4 тысячи новых участников — примерно на 400 меньше, чем годом ранее. К началу ноября в общепите работали 222,2 тысячи компаний и предпринимателей. С января их число выросло на 2,41%. За тот же период прошлого года прирост был почти вдвое выше — 4,64%.

Быстрее всего из трёх основных форматов росли кафе — с начала года их стало на 3,42% больше. Число ресторанов увеличилось на 2,31%, баров — менее чем на 1%.

Рестораторы объясняют рост числа закрытий в том числе конкуренцией с магазинами. Покупатели всё чаще берут готовые блюда в супермаркете. При этом владельцам заведений не хватает сотрудников, а расходы на содержание бизнеса растут.

Напомним, россияне всё чаще покупают в супермаркетах кофе навынос. Один из доводов в пользу магазина — цена. Чашка свежесваренного американо в торговых сетях стоит от 50, капучино или латте — от 100 рублей.