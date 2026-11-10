Российская студия «ГетДевелопмент» 10 ноября выпустила бесплатную демоверсию научно-фантастического шутера от первого лица «Квантовый контроль: Нулевой рубеж». Игрокам предлагают отправиться в зону столкновения параллельных миров, сразиться с захватчиками из другой реальности и научиться управлять временем и окружающими предметами. Пробная версия уже доступна в VK Play и на официальном сайте проекта.

По сюжету вторжение из альтернативного измерения приводит к появлению аномальных зон, в которых привычные законы пространства начинают нарушаться. Главный герой — боец специального подразделения, отправленный исследовать одну из таких территорий. В отличие от обычных солдат, он способен выживать в нестабильной реальности и использовать необычные способности в бою.

Главная особенность шутера — возможность влиять на ход сражений с помощью квантовых эффектов. Игроки смогут замедлять противников и объекты, совершать стремительные рывки и манипулировать предметами окружения. Например, такие способности позволят менять расположение укрытий и находить нестандартные способы борьбы с врагами.

«Ключевая особенность нашего шутера — квантовые способности, которые позволяют игрокам взаимодействовать с окружающим пространством, экспериментировать с тактикой и находить нестандартные решения в бою», — рассказал ведущий геймдизайнер «ГетДевелопмент» Михаил Кузнецов.

В бесплатную демоверсию вошла одна сюжетная миссия, знакомящая с основными игровыми механиками и завязкой истории. Разработчики рассчитывают, что она станет отправной точкой для развития более масштабной научно-фантастической вселенной.

Раннюю версию проекта уже показывали в сентябре на фестивале «ИГРОПРОМ». Посетители могли лично опробовать игру, а разработчики собирали отзывы о боевой системе, управлении и визуальном оформлении. На фестивале «Квантовый контроль» также получил специальную награду «Самый ожидаемый релиз фестиваля».

В дальнейшем студия намерена развивать вселенную сразу в двух направлениях: выпустить полноценный одиночный сюжетный шутер и отдельную сетевую игру с регулярными сезонами, совместными миссиями и асимметричными PvPvE-режимами. Точные сроки выхода полной версии пока не объявлены.

Проект создаётся при поддержке Института развития интернета. Над музыкальным сопровождением работала группа HELVEGEN, которая специально для игры записала композицию «Вечное лето».

Ранее Life.ru рассказывал о первом показе «Квантового контроля» на фестивале «ИГРОПРОМ». Тогда разработчики представили геймплейный трейлер и продемонстрировали возможности главного героя, способного воздействовать на противников и изменять пространство вокруг себя.