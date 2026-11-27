В России создадут военно-строительные части, в которых будут проходить службу как контрактники, так и призывники. Соответствующее решение принял президент РФ Владимир Путин, необходимые указы уже изданы. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Павел Фрадков.

В настоящее время Минобороны совместно с Генеральным штабом определяет порядок и сроки формирования новых воинских частей. Их создание станет вторым этапом масштабной реформы военно-строительного комплекса.

«Это будут военно-строительные части, которые будут комплектоваться контрактниками и призывниками», — сообщил Фрадков.

Для подготовки младших специалистов планируется открыть учебный центр, где военнослужащие смогут получить военно-учётную специальность в сфере строительства. Офицерские кадры будет готовить воссозданный летом Военно-инженерный технический университет в Санкт-Петербурге.

Кроме того, новые подразделения смогут пополнять военнослужащие, уже имеющие профильные специальности, и выпускники других военных вузов.

Конкретные сроки начала комплектования военно-строительных частей пока не названы.

Напомним, с 1 января 2026 года в России действует круглогодичный призыв. При этом отправка новобранцев к местам прохождения службы по-прежнему осуществляется в установленные сроки. Подробнее о том, как изменились правила призыва в российскую армию, рассказывал Life.ru.