Возлюбленная Никиты Преснякова Карина Филимонова рискует столкнуться с запретом на выезд из России, если решит вернуться из США. Причиной могут стать долги на 320 тысяч рублей. О возможных последствиях в беседе с «Абзацем» рассказал юрист Алексей Петропольский.

По словам специалиста, после возбуждения исполнительного производства судебные приставы вправе заблокировать российские банковские счета должницы, списывать с них средства и накладывать арест на имущество. Также они могут запретить регистрационные действия с принадлежащей ей недвижимостью.

«Поскольку долг больше 30 тысяч рублей, ей почти наверняка временно ограничат выезд из России», — предположил Петропольский.

При этом наличие задолженности само по себе не означает автоматического запрета. По закону такое ограничение применяется при соблюдении установленных условий и оформляется отдельным постановлением. Если оно вступит в силу, Филимонова сможет приехать в Россию, однако при попытке улететь обратно в США её могут остановить на пограничном контроле.

Юрист также пояснил, что долги по кредитам и налогам не являются основанием для международного розыска через Интерпол. Речь идёт о мерах взыскания внутри России, а не об уголовном преследовании.

Как ранее сообщал Life.ru, Карину Филимонову объявили в розыск российские судебные приставы. По сведениям SHOT, из общей суммы задолженности 260 тысяч рублей приходятся на банковские кредиты, а ещё около 60 тысяч — на неуплаченные налоги.

Ранее Life.ru также передавал предупреждение Федеральной службы судебных приставов о сроках погашения долгов перед зарубежными поездками. Представитель ФССП рекомендовала должникам, которым ограничили выезд, оплачивать задолженность минимум за два-три дня до путешествия. Внесение денег непосредственно перед рейсом не гарантирует своевременного снятия запрета.