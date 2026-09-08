В Россотрудничестве сравнили отношения Москвы и Еревана с большой семьёй
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Глава Россотрудничества Игорь Чайка сравнил нынешние отношения России и Армении с жизнью большой семьи, в которой не всегда всё складывается гладко. Так он прокомментировал состояние связей между Москвой и Ереваном.
«Нормальные отношения, как в большой семье — по-разному бывает», — сказал Чайка журналистам.
Других подробностей глава Россотрудничества не привёл.
В последние годы отношения Москвы и Еревана переживали непростой период на фоне внешнеполитического курса Армении и разногласий по ряду вопросов. При этом контакты между двумя странами сохраняются.
Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин и Никол Пашинян провели переговоры на полях саммита ШОС в Бишкеке. Встреча продолжалась около часа, причём значительная часть беседы прошла за закрытыми дверями. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество и дальнейший интеграционный курс Армении на фоне её сближения с Евросоюзом.
Кроме того, на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время посетит Москву по приглашению Владимира Путина, которое было принято во время недавней встречи в Бишкеке.
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