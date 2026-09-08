Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября, 12:42

В Россотрудничестве сравнили отношения Москвы и Еревана с большой семьёй

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава Россотрудничества Игорь Чайка сравнил нынешние отношения России и Армении с жизнью большой семьи, в которой не всегда всё складывается гладко. Так он прокомментировал состояние связей между Москвой и Ереваном.

«Нормальные отношения, как в большой семье — по-разному бывает», — сказал Чайка журналистам.

Других подробностей глава Россотрудничества не привёл.

В последние годы отношения Москвы и Еревана переживали непростой период на фоне внешнеполитического курса Армении и разногласий по ряду вопросов. При этом контакты между двумя странами сохраняются.

«Хитрый лис»: Политолог рассказал о возможных встречах Пашиняна в России
«Хитрый лис»: Политолог рассказал о возможных встречах Пашиняна в России

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин и Никол Пашинян провели переговоры на полях саммита ШОС в Бишкеке. Встреча продолжалась около часа, причём значительная часть беседы прошла за закрытыми дверями. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество и дальнейший интеграционный курс Армении на фоне её сближения с Евросоюзом.

Кроме того, на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время посетит Москву по приглашению Владимира Путина, которое было принято во время недавней встречи в Бишкеке.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
Подписаться на LIFE
Комментарий
0
avatar