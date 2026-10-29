В РПЦ назвали слова Долиной о порче мракобесием и посоветовали ей духовника
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/larisa.dolina.official
В Русской православной церкви раскритиковали заявление певицы Ларисы Долиной о возможной порче и посоветовали ей обратиться за духовной помощью. Первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал подобные публичные рассуждения мракобесием. Его слова приводит РИА «Новости».
«Если человек имеет духовные проблемы, то их надо решать в диалоге с духовником, а не с федеральными СМИ», — подчеркнул представитель Московского патриархата.
Кипшидзе также заявил, что «подобное мракобесие является совершенно неуместным в публичном пространстве». Таким образом он отреагировал на недавнее признание артистки, которая предположила, что причиной её неприятностей мог стать сглаз.
Ранее Долина пожаловалась на волну критики, с которой столкнулась в последнее время. По словам исполнительницы, негативных комментариев стало настолько много, что у неё возникло ощущение, будто кто-то специально навёл на неё порчу. Экстрасенс Дарья Миронова предложила Ларисе Долиной «поставить защиту», связав её неудачи с «подселенцем», похожим, по её словам, на спрута или огромную медузу.
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