В РПЦ назвали слова Долиной о порче мракобесием и посоветовали ей духовника

В Русской православной церкви раскритиковали заявление певицы Ларисы Долиной о возможной порче и посоветовали ей обратиться за духовной помощью. Первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал подобные публичные рассуждения мракобесием. Его слова приводит РИА «Новости».

«Если человек имеет духовные проблемы, то их надо решать в диалоге с духовником, а не с федеральными СМИ», — подчеркнул представитель Московского патриархата.

Кипшидзе также заявил, что «подобное мракобесие является совершенно неуместным в публичном пространстве». Таким образом он отреагировал на недавнее признание артистки, которая предположила, что причиной её неприятностей мог стать сглаз.