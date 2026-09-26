В Северском районе Кубани вернули свет 26 тысячам жителей после ночной атаки ВСУ
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Электроснабжение полностью восстановили в Северском районе Краснодарского края после ночной атаки беспилотников. Без света оставались около 26 тысяч жителей, сообщили в оперативном штабе региона.
В результате падения обломков БПЛА вышли из строя две воздушные линии электропередачи. Электричество пропало на трёх подстанциях.
Энергетики провели аварийно-восстановительные работы, и к 14:00 подачу электричества жителям района полностью возобновили.
Ранее Life.ru сообщал о последствиях ночной атаки БПЛА на Северский район. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил местным властям оказать помощь пострадавшим и семьям погибших. Позднее региональный оперштаб уточнил число жертв и сообщил о масштабном отключении электричества.
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