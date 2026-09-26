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Опубликовано 26 сентября, 12:45

В Северском районе Кубани вернули свет 26 тысячам жителей после ночной атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Электроснабжение полностью восстановили в Северском районе Краснодарского края после ночной атаки беспилотников. Без света оставались около 26 тысяч жителей, сообщили в оперативном штабе региона.

В результате падения обломков БПЛА вышли из строя две воздушные линии электропередачи. Электричество пропало на трёх подстанциях.

Энергетики провели аварийно-восстановительные работы, и к 14:00 подачу электричества жителям района полностью возобновили.

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Ранее Life.ru сообщал о последствиях ночной атаки БПЛА на Северский район. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил местным властям оказать помощь пострадавшим и семьям погибших. Позднее региональный оперштаб уточнил число жертв и сообщил о масштабном отключении электричества.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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