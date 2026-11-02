Умер 79-летний житель Ленинградской области, обвиняемый по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем, жертвами которого стали десятки человек. Мужчина скончался в больнице, находясь под стражей, так и не дождавшись суда, сообщает kp.ru.

Как пояснили журналистам в региональном управлении ФСИН, причиной смерти подозреваемого стало продолжительное заболевание. В ведомстве подчеркнули, что криминальных обстоятельств его кончины не установлено.

«В начале 2026 года обвиняемый Н. Бойцов, содержавшийся под стражей, скончался в одной из городских больниц. Смерть наступила от естественных причин вследствие продолжительного хронического заболевания», — сообщили в УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Следствие связывало деятельность пенсионера с гибелью 35 человек после употребления суррогатного спиртного. Местные жители называли мужчину дедом Колей и рассказывали, что он годами торговал алкоголем из-под полы. Купить у него бутылку можно было даже поздним вечером, когда обычные магазины уже закрывались.

Смертельная партия спиртного прошла через несколько посредников, прежде чем оказалась у деда Коли. В материалах расследования фигурируют показания свидетелей и обнаруженные при обысках канистры. Среди других обвиняемых — педагог-дефектолог Ольга С., которая отрицает причастность к произошедшему и утверждает, что её оговорил бывший муж, связанный с торговцем алкоголем. Свою вину также не признаёт руководитель компании, арендовавшей склад.

Ранее Life.ru сообщал о первых 19 погибших после массового отравления суррогатным алкоголем в Сланцевском районе Ленобласти. Тогда лабораторные исследования подтвердили наличие метанола в организме восьми жертв, а ещё один пострадавший находился в тяжёлом состоянии. К началу октября число погибших, по данным SHOT, увеличилось до 44 человек, причём четверо отравившихся оставались в больницах.