Суд оставил без изменений приговор виновным в отравлениях напитком «Мистер Сидр»
Самарский областной суд оставил без изменений приговор по делу о массовом отравлении напитком «Мистер Сидр». Осуждённые за производство смертельного суррогата Анар Гусейнов и Артём Айрапетян просили Фемиду смягчить наказание, отказавшись от квалификации преступления как совершённого группой лиц, что является отягчающим обстоятельством.
«Приговор Красноглинского районного суда <...> оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласила решение председатель судебной коллегии.
Напомним, летом 2023 года по всей России прокатилась волна смертельных отравлений напитком «Мистер Сидр», жертвами стали 50 человек. Изъята 71 тысяча литров пивного суррогата, его нашли в 17 регионах. Для производства контрафакта использовался спирт, украденный со склада МВД в Самарской области. Известно, что фигуранты успели «вынести» более шести тонн сырья. Помимо Гусейнова и Айрапетяна, которых приговорили к 8 и 9 годам заключения, виновными признали бывшего сотрудника органов внутренних дел Ивана Гребёнкина и ещё двух сообщников — Алексея и Дмитрия Егоровых, которые и поставляли краденый спирт.
