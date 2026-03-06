Суд оставил без изменений приговор виновным в отравлениях напитком «Мистер Сидр»

Самарский областной суд оставил без изменений приговор по делу о массовом отравлении напитком «Мистер Сидр». Осуждённые за производство смертельного суррогата Анар Гусейнов и Артём Айрапетян просили Фемиду смягчить наказание, отказавшись от квалификации преступления как совершённого группой лиц, что является отягчающим обстоятельством.