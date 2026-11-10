В Склифе сообщили о состоянии олимпийской чемпионки и сестры Нюши в реанимации
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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина по-прежнему находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского после пожара в московской квартире. Состояние спортсменки остаётся без изменений, сообщили в медицинском учреждении.
«Без изменений. Мария Владимировна находится в отделении реанимации и интенсивной терапии», — уточнил собеседник ТАСС.
Шурочкина пострадала при пожаре в квартире многоэтажного дома на улице Багрицкого вечером 8 ноября. Спортсменку доставили в больницу с ожогами, после чего врачи провели ей операцию. С тех пор олимпийская чемпионка находится под наблюдением специалистов ожоговой реанимации. Сестра спортсменки, певица Нюша, рассказала, что состояние Марии стабильное. По её словам, у чемпионки есть ожоги тела, однако голова и лицо не пострадали.
31-летняя Мария Шурочкина завоевала олимпийское золото в составе сборной России на Играх в Рио-де-Жанейро и Токио. Также на её счету 11 побед на чемпионатах мира по синхронному плаванию.