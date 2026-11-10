Шурочкина пострадала при пожаре в квартире многоэтажного дома на улице Багрицкого вечером 8 ноября. Спортсменку доставили в больницу с ожогами, после чего врачи провели ей операцию. С тех пор олимпийская чемпионка находится под наблюдением специалистов ожоговой реанимации. Сестра спортсменки, певица Нюша, рассказала, что состояние Марии стабильное. По её словам, у чемпионки есть ожоги тела, однако голова и лицо не пострадали.