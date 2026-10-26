В Словакии назвали дату парламентских выборов в 2027 году
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Очередные парламентские выборы в Словакии пройдут 25 сентября 2027 года. Дату голосования назвал председатель Национального совета республики Рихард Раши. Об этом сообщило Словацкое радио.
По информации радиостанции, выборы состоятся после завершения четырёхлетнего срока полномочий действующего состава парламента. Гражданам предстоит избрать депутатов Национального совета, которые затем определят состав нового правительства страны.
Предыдущие парламентские выборы в Словакии прошли в сентябре 2023 года. По их итогам правящую коалицию сформировали партии «Направление — социальная демократия», «Голос — социальная демократия» и Словацкая национальная партия.
Правительство возглавил лидер партии «Направление — социальная демократия» Роберт Фицо. Его кабинет продолжит исполнять полномочия до завершения действующего парламентского цикла и формирования нового правительства.
Ранее Словакия объявила о возобновлении работы межправительственной комиссии по сотрудничеству с Россией. Как сообщил вице-спикер парламента Тибор Гашпар, заседание представителей двух государств должно состояться 26 октября в Москве. Делегация во главе с министром иностранных и европейских дел Юраем Бланаром уже прибыла в Москву. В понедельник представители двух стран соберутся на заседании межправительственной комиссии.
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