В Словакии назвали дату парламентских выборов в 2027 году

Очередные парламентские выборы в Словакии пройдут 25 сентября 2027 года. Дату голосования назвал председатель Национального совета республики Рихард Раши. Об этом сообщило Словацкое радио.

По информации радиостанции, выборы состоятся после завершения четырёхлетнего срока полномочий действующего состава парламента. Гражданам предстоит избрать депутатов Национального совета, которые затем определят состав нового правительства страны.

Предыдущие парламентские выборы в Словакии прошли в сентябре 2023 года. По их итогам правящую коалицию сформировали партии «Направление — социальная демократия», «Голос — социальная демократия» и Словацкая национальная партия.

Правительство возглавил лидер партии «Направление — социальная демократия» Роберт Фицо. Его кабинет продолжит исполнять полномочия до завершения действующего парламентского цикла и формирования нового правительства.