В Соцфонде сообщили о росте числа пенсионеров в РФ до 40,496 млн

Численность пенсионеров в России в августе достигла 40,496 млн человек — за месяц показатель увеличился на 21 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда.

Августовская прибавка пришлась на период ежегодного перерасчёта выплат работающим пенсионерам. С 1 августа Соцфонд учитывает пенсионные права, сформированные ими за предыдущий год. По мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, этот процесс мог повлиять и на статистику получателей выплат.

Кроме того, из-за поэтапного повышения пенсионного возраста количество новых пенсионеров меняется неравномерно по месяцам. Часть граждан оформляет документы раньше, а в статистике Соцфонда появляется уже после завершения обработки заявлений. В общий показатель входят не только получатели страховых пенсий по старости. Соцфонд учитывает также граждан с социальными пенсиями и пенсиями по инвалидности.

Ранее Life.ru писал, что средняя пенсия неработающих россиян на 1 августа составила 25 849 рублей. Годом ранее размер пенсионного обеспечения этой категории граждан был ниже. В августе 2025 года средняя выплата составляла около 24 013 рублей. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что средняя страховая пенсия по старости в России в 2027 году может увеличиться суммарно на 2,6 тысячи рублей и достигнуть 29,9 тысячи.