В США дали 20 лет инструктору убийц из «Крокуса» — на его руках кровь сотен человек
В США вынесли 20-летний срок боевику, связанному с терактом в «Крокусе»
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В США суд вынес решение в отношении афганского боевика Мохаммада Шарифуллу*, который считается одним из организаторов теракта в «Крокус сити холле». Обвиняемый получил 20 лет тюрьмы. Об этом сообщил Минюст США.
Наказание назначено за участие в почти десятилетнем сговоре с целью оказания материальной поддержки афганскому подразделению ИГИЛ**. Шарифулла* состоял в этой группировке. Перед атакой 22 марта 2024 года боевик от имени ИГИЛ** передал нападавшим инструкции по использованию автоматов Калашникова и другого оружия. Во время теракта он поддерживал связь с исполнителями.
Шарифулла* также причастен к взрыву у аэропорта Кабула в августе 2021 года, следует из материалов дела. Он проверил дорогу на наличие блокпостов и сообщил руководству группировки, что маршрут свободен. При атаке погибли 13 американских военнослужащих и около 160 мирных жителей.
Кроме того, боевик участвовал в подготовке теракта против охранников посольства Канады в Кабуле в 2016 году. По версии американского Минюста, с 2016 года до задержания в 2025-м Шарифулла* был причастен более чем к 12 атакам ИГИЛ**.
Напомним, в результате теракта в «Крокус сити холле», совершённого 22 марта 2024 года, погиб 151 человек, ранения и травмы различной степени тяжести получили ещё 609. Общий ущерб оценивается в 6 млрд рублей. Теракт был спланирован и совершён в интересах руководства Украины. 15 фигурантов получили наказания, включая пожизненные сроки, а ещё несколько человек объявлены в международный розыск. Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемых более 200 миллионов рублей в пользу пострадавших. А 7 марта прошлого года в США арестовали предполагаемого организатора или скорее «генподрядчика» преступления — Мохаммада Шарифуллу*, члена террористической группировки «Вилаят Хорасан»** по кличке Джафар.
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* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
** Террористическая организация, запрещённая на территории России.