В США дали 20 лет инструктору убийц из «Крокуса» — на его руках кровь сотен человек

В США суд вынес решение в отношении афганского боевика Мохаммада Шарифуллу*, который считается одним из организаторов теракта в «Крокус сити холле». Обвиняемый получил 20 лет тюрьмы. Об этом сообщил Минюст США.

Наказание назначено за участие в почти десятилетнем сговоре с целью оказания материальной поддержки афганскому подразделению ИГИЛ**. Шарифулла* состоял в этой группировке. Перед атакой 22 марта 2024 года боевик от имени ИГИЛ** передал нападавшим инструкции по использованию автоматов Калашникова и другого оружия. Во время теракта он поддерживал связь с исполнителями.

Шарифулла* также причастен к взрыву у аэропорта Кабула в августе 2021 года, следует из материалов дела. Он проверил дорогу на наличие блокпостов и сообщил руководству группировки, что маршрут свободен. При атаке погибли 13 американских военнослужащих и около 160 мирных жителей.

Кроме того, боевик участвовал в подготовке теракта против охранников посольства Канады в Кабуле в 2016 году. По версии американского Минюста, с 2016 года до задержания в 2025-м Шарифулла* был причастен более чем к 12 атакам ИГИЛ**.

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