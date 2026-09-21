В США на берег вынесло 400-килограммовую луну-рыбу

Гигантскую луну-рыбу весом около 400 килограммов обнаружили на пляже в американском городе Уэлфлит. Необычную находку 16 сентября заметил мужчина, гулявший по побережью, пишет New York Post.

К тому моменту рыба уже погибла. На место прибыли специалисты Альянса по охране прибрежной дикой природы Новой Англии, которые осмотрели тушу и взяли образцы тканей для исследований.

Представители организации предположили, что морской гигант мог оказаться на мелководье во время прилива, а затем не сумел вернуться в океан после отлива.

Луны-рыбы обычно держатся вдали от берега и лишь периодически поднимаются ближе к поверхности. Из-за особенностей строения тела на мелководье они становятся особенно уязвимыми.

Этот вид считается крупнейшим среди современных костных рыб. Отдельные особи способны весить более двух тонн, а длина и высота тела могут достигать нескольких метров.