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Регион
Опубликовано 21 сентября, 08:50

В США на берег вынесло 400-килограммовую луну-рыбу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Гигантскую луну-рыбу весом около 400 килограммов обнаружили на пляже в американском городе Уэлфлит. Необычную находку 16 сентября заметил мужчина, гулявший по побережью, пишет New York Post.

К тому моменту рыба уже погибла. На место прибыли специалисты Альянса по охране прибрежной дикой природы Новой Англии, которые осмотрели тушу и взяли образцы тканей для исследований.

Представители организации предположили, что морской гигант мог оказаться на мелководье во время прилива, а затем не сумел вернуться в океан после отлива.

Луны-рыбы обычно держатся вдали от берега и лишь периодически поднимаются ближе к поверхности. Из-за особенностей строения тела на мелководье они становятся особенно уязвимыми.

Этот вид считается крупнейшим среди современных костных рыб. Отдельные особи способны весить более двух тонн, а длина и высота тела могут достигать нескольких метров.

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Огромные морские обитатели и раньше оказывались у самого берега. Так, Life.ru рассказывал, как на побережье Балтики под Калининградом вынесло тунца весом более 300 килограммов. А совсем недавно в Приморье местные жители обнаружили выбросившуюся на пляж акулу, которая быстро стала местной достопримечательностью.

Больше удивительных историй о животных и необычных находках — в разделе «Животные».

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Дарья Денисова
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