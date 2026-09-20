В США нашли двухголового черепашьего малыша

Крошечная черепаха весом всего 5,2 грамма заставила американских ветеринаров посмотреть на неё дважды: у детёныша оказались две полноценно сформированные головы. Редкого малыша обнаружили на Кейп-Коде в штате Массачусетс, пишет CBS News.

Черепаху нашли на охраняемом месте гнездования в Уэлфлите и передали специалистам Mass Audubon Wellfleet Bay Wildlife Sanctuary. У животного диагностировали бицефалию — редкую аномалию развития, при которой на одном теле формируются две функционирующие головы.

«Наша ветеринарная команда будет внимательно наблюдать за маленькой черепахой и изучать, как две её головы и тело работают вместе», — рассказали специалисты центра.

Сейчас врачи следят за аппетитом, ростом и поведением необычного пациента. Для сотрудников центра случай тоже стал редкостью: за последние пять лет они сталкивались с бицефалией лишь дважды.

Похожую двухголовую алмазную черепаху находили на Кейп-Коде в 2021 году. Новый детёныш стал первой такой находкой в этом районе за пять лет.

Ранее Life.ru рассказывал о других редких представителях животного мира. Так, учёные впервые примерно за столетие обнаружили новый вид дикой кошки в Боливии, причём сначала необычного зверька приняли за обычного котёнка. А в Новой Зеландии популяция редчайших попугаев какапо впервые за 75 лет превысила 300 особей, став важным успехом многолетней программы сохранения вида. Оба случая показывают, насколько необычные открытия ещё способна преподнести дикая природа.