Американскому пастору гаитянского происхождения Кристиану Эмманюэлю Санону грозит пожизненное заключение за участие в заговоре, который привёл к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза в 2021 году. Федеральный суд в Майами признал его виновным по всем восьми пунктам обвинения, сообщает Associated Press.

По версии прокуратуры, заговорщики рассчитывали свергнуть действующего лидера страны и привести к власти самого Санона. Организацию переворота координировали в том числе из Флориды, где участники группы занимались поиском денег и подготовкой операции. Пастор, как установил суд, помогал привлекать финансирование, организовывал поездки на Гаити и обеспечивал размещение сообщников.

При этом сам Санон настаивал, что не знал о готовящемся убийстве. Он признал контакты с людьми, стремившимися сменить руководство республики, но утверждал, что задолго до покушения заговорщики отказались от его кандидатуры. Защита намерена обжаловать обвинительный вердикт.

Судебный процесс продолжался почти восемь недель. Приговор пастору должны огласить 10 февраля 2027 года. До этого времени он останется под стражей.

Жовенель Моиз погиб 7 июля 2021 года после ночного нападения на его резиденцию. Группа вооружённых людей, среди которых были бывшие колумбийские военнослужащие, ворвалась в дом главы государства. Его супруга Мартин получила огнестрельные ранения, но выжила.

В США по этому делу предъявили обвинения более чем 40 фигурантам. К настоящему моменту 12 человек уже признаны виновными, пятеро из них отбывают пожизненное заключение. Ещё 18 подозреваемых в сентябре 2026 года экстрадировали из Гаити в Соединённые Штаты.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании Санона гаитянской полицией ещё в июле 2021 года. Тогда руководитель Национальной полиции Леон Шарль называл пастора одним из предполагаемых организаторов преступления. По данным правоохранителей, именно ему первым позвонили наёмники после нападения на президентскую резиденцию.

Убийство Моиза стало одним из событий, после которых политический кризис в республике резко обострился. В марте 2024 года Life.ru писал о возможной отправке американских морпехов на Гаити для обеспечения безопасности посольства США на фоне наступления вооружённых группировок. А в августе 2025-го сообщалось о гибели более 40 человек при нападении банды на город Кенскофф неподалёку от столицы. В стране до сих пор нет избранного президента, следующие выборы намечены на июль 2027 года.