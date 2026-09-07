В США предупредили Украину о новых проблемах на фоне неудач на фронте

Положение Украины становится всё более тяжёлым на фоне неудач на фронте. Такое мнение в разговоре с RT высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

По словам эксперта, одной из серьёзных проблем для Киева остаётся нехватка средств противовоздушной обороны. Дополнительным испытанием, считает Сакс, может стать предстоящая зима.

При этом профессор отметил существенное преимущество России непосредственно на поле боя. Он также указал на серьёзные ограничения для Украины в сфере международной торговли, особенно связанные с Чёрным морем.

«Украина в значительной степени отрезана от международной торговли, особенно это касается Чёрного моря. Таким образом, ситуация довольно отчаянная», — заявил Сакс.

Однако, по оценке эксперта, трудности Киева не ограничиваются военной сферой. Сакс считает, что украинские власти сталкиваются и с политическими проблемами, поскольку постепенно теряют поддержку населения.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия ужесточает требования по завершению конфликта на Украине, поскольку уверена в военном превосходстве над Киевом. После встречи в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером российские власти дали понять, что не намерены отказаться от своих военных целей.