Федеральная прокуратура США решила отказаться от уголовного преследования российской учёной Ксении Петровой, работавшей в Гарвардском университете. Об этом сообщает Reuters. Её обвиняли в незаконном ввозе в страну эмбрионов когтистых лягушек.

Поводом для пересмотра дела стали доводы защиты о том, что администрация президента Дональда Трампа выбрала Петрову для преследования по политическим мотивам.

Прокуроры в Бостоне подали ходатайство после того, как федеральный судья разрешил защите получить доказательства, которые могли подтвердить версию о мстительном преследовании россиянки.

Петрова настаивала, что американские власти выделили её дело среди других подобных случаев и предъявили обвинения по политическим причинам. На разбирательство повлияло и решение суда открыть защите доступ к соответствующим материалам. Теперь прокуратура просит прекратить уголовное дело.

Американские пограничники задержали россиянку в аэропорту Бостона в 2025 году. Во время досмотра они обнаружили в её багаже коробку с эмбрионами когтистых лягушек. Согласно материалам обвинения, на допросе Петрова сказала, что не знала наверняка, нужно ли декларировать биологический материал при въезде в США. В июне 2025 года россиянку освободили из-под стражи. По данным Минюста США, прежде Петрова работала в Институте биологии гена РАН, а также занимала должность биоинформатика в Медико-генетическом научном центре имени академика Н. П. Бочкова.