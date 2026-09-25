В США умер зритель, раненный при покушении на Трампа в 2024 году

В Питтсбурге скончался 76-летний Джеймс Копенхавер, пострадавший при покушении на Дональда Трампа в июле 2024 года. О его смерти сообщил генеральный прокурор Пенсильвании Дэйв Сандей, назвавший причиной осложнения после полученных ранений.

Мужчина находился на трибуне во время предвыборного митинга в Батлере, когда началась стрельба. Впоследствии ему пришлось перенести множество операций, однако полностью восстановиться так и не удалось. Из-за повреждения нервов он надолго потерял чувствительность в ноге и даже спустя два года передвигался с тростью.

Копенхавер умер 23 сентября в больнице Allegheny Health Network West Penn Hospital. Дату кончины установила судебно-медицинская экспертиза округа Аллегейни.

«Боже, благослови американского патриота и воина Джеймса Копенхавера и его невероятную семью. Пусть он покоится с миром!!!», — написал Трамп в Truth Social.

К соболезнованиям присоединилась и фракция Республиканской партии в Палате представителей США. Республиканцы заявили, что глубоко опечалены известием о кончине Джима Копенхавера, тяжело раненного при стрельбе в Батлере. Они отметили, что он проявил силу духа и перенёс невообразимые трудности.

Напомним, что покушении произошло на предвыборном митинге сторонников Дональда Трампа, который на тот момент был только кандидатом в президенты США. Во время общения американского лидера началась стрельба. После первых выстрелов миллиардер схватился за голову и упал за трибуну, после чего его окружили охранники. Позже стало известно, что в результате происшествия погибли два человека. Попытка убийства также планировалась во время визита Трампа на саммит НАТО в Анкаре. Инцидента удалось избежать. Спецслужбы смогли перехватить переговоры по иранским каналам связи, в которых обсуждался план убийства.