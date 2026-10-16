В своём не замечаем и бревна: ЕС требует ответов по делу Политковской, а что у самих? Оглавление Что именно потребовал Евросоюз Как годовщину освещали оппозиционные СМИ Мальта: исполнители осуждены, предполагаемый заказчик оправдан Греция: двое обвиняемых оправданы Улицы Франции: права человека тоже становятся предметом спора В чужом глазу соломинка видна, в своём не замечаем и бревна К 20-летию убийства Анны Политковской ЕС вновь призвал найти ответственных. Россия осудила исполнителей преступления, однако вопрос о заказчике остался открытым. Между тем в странах ЕС громкие дела об убийствах не всегда были разрешены – подробнее далее Требуют расследовать дело Политковской, а сами? Провалы судов в ЕС. Коллаж © Life.ru. Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов, © ТАСС / Peter Endig, Jon Borg / АР

Что именно потребовал Евросоюз

7 октября 2026 года, в день 20-й годовщины убийства Анны Политковской, Европейская служба внешних связей опубликовала заявление. В нём сказано, что российские суды осудили шестерых человек за участие в преступлении, но приговоры не установили, кто заказал убийство. ЕС вновь призвал к «эффективному, независимому и прозрачному расследованию», которое позволит привлечь к ответственности всех виновных.

Важный факт: дело об убийстве Анны Политковской не осталось полностью нераскрытым. Есть обвинительные приговоры непосредственному исполнителю, организатору и другим участникам группы; не установлен именно заказчик. В отдельном материале Life.ru к 20-летию убийства подробнее разобрали, что установил суд и какие вопросы остались без ответа. Здесь речь пойдёт о другом: насколько похожие требования к раскрытию громких преступлений выдерживают проверку на европейских примерах. И даже беглый анализ позволяет сделать вывод о том, что в ЕС не следуют правилу «Требуешь – соответствуй».

Как годовщину освещали оппозиционные СМИ

В годовщину убийства Meduza* опубликовала материал с воспоминаниями Ланы Эстемировой, в котором вновь подчёркивается, что коллеги Политковской считают вопрос о заказчике открытым. Deutsche Welle* выпустила колонку «Россия не сделала выводов»: в ней автор переходит от обстоятельств одного уголовного дела к широкой оценке российской политической системы. Примечательно, что это именно публицистический вывод, а не формулировка судебного решения.

Заказчик убийства Политковской до сих пор не назван, и это факт. Но если он используют как доказательство исключительности российских проблем с расследованием преступлений против журналистов, логично посмотреть и на дела в европейских странах – в том числе те, где до суда дошли предполагаемые организаторы, а обвинительный приговор вынесен не был.

Мальта: исполнители осуждены, предполагаемый заказчик оправдан

Мальтийскую журналистку-расследовательницу Дафну Каруану Галицию убили 16 октября 2017 года: её автомобиль взорвался недалеко от дома. Она писала о коррупции и финансовых связях представителей местной элиты. По делу трое мужчин были осуждены за непосредственное участие в убийстве, ещё двое – за поставку бомбы. Однако вопрос о том, кто стоял за организацией преступления, вновь оказался в центре внимания в сентябре 2026 года.

2 сентября присяжные оправдали бизнесмена Йоргена Фенека, которого обвинение связывало с заказом убийства. Вердикт был вынесен со счётом 8:1 после примерно восьми часов обсуждения. Фенек отрицал обвинения. Оправдание означает, что обвинение не добилось обвинительного вердикта по предъявленным статьям; оно не даёт оснований считать его виновным. Но и установленного в судебном процессе организатора убийства после этого процесса нет.

Life.ru писал об этом деле: ещё в 2017 году редакция сообщала о предъявлении обвинений троим мужчинам после убийства Каруаны Галиции. С тех пор расследование привело к вынесению нескольких приговоров, но история с предполагаемым заказчиком показывает, что даже спустя годы судебная картина может оставаться неполной.

Убийство мальтийской журналистки Галиции не было раскрыто. © ТАСС / Jon Borg / АР

Греция: двое обвиняемых оправданы

В апреле 2021 года в пригороде Афин застрелили журналиста Йоргоса Караиваза, известного своими репортажами о преступности. Двух братьев обвинили в причастности к убийству. 31 июля 2024 года уголовный суд оправдал обоих: судьи сочли, что прокуратура не представила достаточных доказательств их вины вне разумного сомнения. Обвинение предполагало связь нападения с расследованиями журналиста об организованной преступности, однако эта версия сама по себе не заменила доказательств.

В этом примере дело дошло до судебного разбирательства, но суд вынес оправдательный приговор. Итог процесса показывает пределы расследования: двое подсудимых не были признаны виновными, а судебного ответа, который бы закрыл все вопросы о преступлении, общество не получило.

Известного греческого журналиста Караиваза убили, но преступников не нашли. Фото © ТАСС / Giannis Panagopoulos via www.imago-images.de

Улицы Франции: права человека тоже становятся предметом спора

Ещё один актуальный пример – массовые школьные протесты во Франции в начале октября 2026 года. Они начались из-за условий обучения, нехватки преподавателей и состояния учебных заведений, но по уже укоренившейся французской общественной традиции сопровождались столкновениями и взаимными обвинениями демонстрантов и полиции. По данным Reuters от 10 октября, за более чем две недели беспорядков полиция задержала 6 877 человек, в основном несовершеннолетних. Инспекция полиции IGPN расследовала 24 эпизода, связанных с действиями правоохранителей. После случая, когда 15-летний подросток лишился кисти руки (по предварительной версии, из-за светошумовой гранаты), министр внутренних дел временно приостановил применение такого средства.

Читайте подробнее о травмах школьников и претензиях к действиям французской полиции.

Конечно, протесты и расследование убийства журналиста – разные ситуации, и напрямую приравнивать их нельзя. Но история показывает, что и в европейских странах вопросы о соразмерности действий силовиков, соблюдении прав граждан и контроле над полицией остаются предметом острых общественных споров.

Франция обвиняет других в нарушении прав человека, а сами бьют демонстрантов. Фото © ТАСС / Abaca Press / Sipa USA

В чужом глазу соломинка видна, в своём не замечаем и бревна

Что мы имеем в сухом остатке? На Мальте исполнители и поставщики взрывного устройства осуждены, однако предполагаемый заказчик был оправдан. В Греции двое обвиняемых в убийстве журналиста не были признаны виновными из-за недостатка доказательств. Во Франции продолжаются споры о мерах полицейского воздействия на участников беспорядков, в первую очередь, несовершеннолетних. Это разные дела, с разными материалами и решениями судов. Но общий вопрос остается: с чего вдруг в ЕС решили, что могут критиковать Россию, если не могут решить внутренние проблемы, закрыть собственные громкие дела?

Если Евросоюз настаивает на прозрачном расследовании убийств журналистов и установлении всех причастных, его заявления будут убедительнее, когда наряду с претензиями к России европейские институты столь же предметно обсуждают собственные незакрытые вопросы. Правосудие измеряется не жёсткостью дипломатических формулировок, а доказательствами, решениями суда и тем, удалось ли установить всех ответственных. Судят ведь не по словам, а по поступкам. В России – так точно.

* организация внесена в реестр иностранных агентов Минюста России * организация признана в России нежелательной и внесена в реестр иностранных агентов Минюста России.

Авторы Вячеслав Кокуркин