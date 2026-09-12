В Таганроге локализовали пожары на трёх объектах после падения обломков БПЛА
Обложка © Life.ru
Открытое горение локализовали на трёх коммерческих объектах в Таганроге после падения обломков БПЛА. На четвёртом объекте пожарные продолжают работу, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Она лично выехала на места происшествий. К ликвидации последствий привлекли силы МЧС Ростовской области и городского звена РСЧС.
Ранее Life.ru сообщал, что после падения обломков БПЛА в Таганроге загорелись четыре коммерческих объекта. Власти также сообщили о повреждении зданий, при этом пострадавших среди жителей не было. Позже стало известно, что после атаки БПЛА повреждены 16 коммерческих зданий и 5 авто.
Больше новостей об атаках беспилотников и их последствиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.