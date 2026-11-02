Тело 62-летнего мужчины обнаружили в тайге Томской области. Предположительно, он мог погибнуть в результате нападения медведя.

Погибшего нашли в лесном массиве неподалёку от посёлка Орехово Первомайского района.

«В лесном массиве в окрестностях поселка Орехово Первомайского района обнаружили тело 62-летнего мужчины с многочисленными телесными повреждениями, характерными для нападения медведя», — рассказал собеседник агентства ТАСС.

Примечательно, что ещё 27 августа областной департамент охотничьего и рыбного хозяйства оформил решение о регулировании численности одного бурого медведя в окрестностях Орехова. Связано ли это с нынешним происшествием, неизвестно.

Ранее Life.ru сообщал о гибели двух мужчин после нападения медведя в Колпашевском районе Томской области. В сентябре они отправились в лес на поиски пропавшей коровы и не вернулись. Их тела обнаружили 20 сентября, а находившегося рядом агрессивного хищника обезвредили. Впоследствии губернатор Владимир Мазур ввёл в регионе режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к населённым пунктам. Жителей призвали ограничить прогулки по лесу, а местным властям поручили усилить меры безопасности.