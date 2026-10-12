В ЦБ объяснили остановку замедления инфляции в России последствиями атак БПЛА

Замедление инфляции в России, наблюдавшееся на протяжении 2025 года и первой половины 2026-го, прервалось во втором полугодии. Причиной стало временное сокращение производственных и логистических мощностей в нескольких отраслях экономики. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Речь идёт в том числе о последствиях атак беспилотников, из-за которых предприятия и объекты инфраструктуры временно выбывали из производственных процессов.

«Более сдержанный рост спроса уже обеспечил замедление инфляции в 2025 году и первой половине 2026 года. К сожалению, это замедление инфляции прервалось во второй половине этого года вследствие временного выбытия производственных и логистических мощностей в ряде отраслей», — пояснил Заботкин.

Когда предприятия вынуждены сокращать выпуск продукции, а транспортная инфраструктура работает с ограничениями, возможности поставлять товары уменьшаются. При этом расходы на производство и доставку могут расти, создавая дополнительное давление на потребительские цены.

Ранее Центробанк уже отмечал, что временное сокращение производственных возможностей повлияло на стоимость моторного топлива. Подорожание бензина и дизеля, в свою очередь, способно отражаться на ценах других товаров и услуг через увеличение транспортных расходов.

В сентябре Банк России сохранил прогноз годовой инфляции на 2026 год в диапазоне 6–7%. Регулятор рассчитывает, что по мере восстановления производственных мощностей и ослабления временных факторов устойчивое инфляционное давление начнёт снижаться. Возвращение годовой инфляции к целевым 4% ожидается в 2027 году.

Ранее Life.ru сообщал, что Центробанк ожидает нормализации ситуации на российском топливном рынке до конца 2026 года. В регуляторе связывали восстановление поставок с ослаблением дополнительного давления на цены.