В Тульской области за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника

В небе над Тульской областью за ночь ликвидировали 32 украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, дроны были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны Минобороны России.

Миляев уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. По предварительным данным, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

При этом в Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотников.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников в Московской области погиб 20-летний мужчина, ещё шесть человек пострадали. Всего за ночь в 16 муниципалитетах Московской области силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы были уничтожены и подавлены 185 беспилотников.