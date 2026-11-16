В Турции пассажирский микроавтобус с десятью людьми в салоне рухнул в море после того, как водителю стало плохо за рулём. 31-летний Батухан Йылмаз скончался, ещё десять человек, включая младенца, получили травмы. Об этом сообщает турецкое агентство DHA.

Авария произошла 16 ноября около 12:30 в районе Айвалык провинции Балыкесир. Микроавтобус выполнял рейс в сторону Сарымсаклы. По данным местных властей, у водителя случился сердечный приступ, из-за чего он потерял управление и машина съехала с берега в воду.

Очевидцы происшествия первыми бросились спасать пассажиров. Когда микроавтобус начал погружаться, люди протянули с берега лестницы, пытаясь помочь находившимся внутри выбраться. Драматичные кадры спасательной операции попали на видео.

Вскоре на место прибыли полицейские, сотрудники береговой охраны, пожарные и медики. Спасателям удалось вытащить из затопленного автомобиля водителя и всех пассажиров. Однако, несмотря на усилия врачей, Йылмаз скончался.

Десятерых пострадавших, среди которых оказался грудной ребёнок, доставили в государственную больницу Айвалыка. По информации турецких СМИ, их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.

После завершения спасательной операции микроавтобус подняли из моря с помощью автокрана. По факту происшествия начато расследование. Известно, что погибший водитель работал в компании Sarımsaklı Birlik около шести месяцев.

Ранее Life.ru рассказывал, что в турецкой провинции Конья 45 человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в кювет. Трое раненых находились в тяжёлом состоянии. Авария произошла на трассе Ыспарта — Бейшехир, когда водитель междугороднего автобуса потерял управление. Кроме того, 12 ноября в Анталье в ДТП попал автобус с участниками климатического саммита ООН COP31, включая иностранных журналистов. Машина столкнулась с легковушкой, водитель которой неожиданно начал сдавать назад. Несколько пассажиров после удара пожаловались на головную боль, однако серьёзных травм удалось избежать.