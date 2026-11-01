В Турции с 1 ноября вступил в силу запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет. Теперь интернет-платформы обязаны проверять возраст новых пользователей и отказывать в регистрации тем, кто не достиг установленного порога. Об этом сообщило Управление кибербезопасности при президенте Турции.

Новые правила распространяются и на уже существующие аккаунты, однако для их проверки предусмотрен переходный период до 31 марта 2027 года. Как ранее писал Life.ru, профили пользователей младше 15 лет, выявленные в ходе проверки, подлежат закрытию.

Подтверждать возраст необходимо через государственный сервис электронных услуг e-Devlet. После проверки пользователь получает специальный цифровой токен, который сообщает соцсети, достиг ли человек 15 или 18 лет. При этом имя, паспортные данные и другая личная информация платформам не передаются.

Для подростков от 15 до 18 лет социальные сети остаются доступными, но с ограничениями. Их аккаунты будут закрытыми, проводить прямые трансляции и получать персонализированную рекламу они не смогут. Сообщения разрешено получать только от пользователей, на которых подросток подписан. Родителям предоставят инструменты для контроля времени, проведённого ребёнком в соцсетях, настроек профиля и платных операций.

Нововведения коснутся и иностранных туристов, в том числе россиян. Для путешественников, временно находящихся в Турции, предусмотрена отдельная процедура подтверждения возраста по паспортным данным. Она позволит получить специальный токен без стандартной авторизации через e-Devlet.

За несоблюдение новых требований предусмотрены санкции для социальных платформ. Турецкие власти также предупредили о мошенниках, которые могут рассылать поддельные уведомления о необходимости срочно подтвердить возраст. Пользователям рекомендовано проходить проверку только через официальные государственные сервисы и приложения соцсетей.

Тема защиты несовершеннолетних в социальных сетях обсуждается и в России. Ранее Life.ru рассказывал о предложении ограничить доступ к соцсетям детям младше 14 лет. Депутат Госдумы Марина Ким поддержала инициативу, объяснив её необходимостью оградить школьников от опасного общения с незнакомцами и нежелательного контента. Пока речь идёт об обсуждении ограничений, а не о вступившем в силу запрете.