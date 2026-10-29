В Турции нашли новые возможные свидетельства существования Ноева ковчега

В Турции исследователи сообщили об обнаружении обугленных фрагментов древесины на глубине около девяти метров в районе геологической формации Дурупынар. Это место у горы Арарат уже несколько десятилетий связывают с возможным захоронением библейского Ноева ковчега. О новых результатах поисков сообщает New York Post со ссылкой на исследовательскую группу Noah's Ark Scans.

Образцы удалось получить во время бурения грунта внутри необычного образования, очертания которого напоминают огромный корабль. По словам участников экспедиции, найденные фрагменты могли сохраниться благодаря обугливанию, которое замедляет разложение древесины.

Исследователи не исключают, что обнаруженные материалы имеют отношение к древнему деревянному сооружению. Однако руководитель проекта Эндрю Джонс признаёт, что находка может иметь и значительно более простое объяснение. Например, обугленная древесина могла остаться от костра, разведённого пастухами много веков назад.

Дополнительный интерес вызвали результаты георадарного обследования. Под поверхностью формации специалисты зафиксировали структуры, напоминающие коридоры, помещения и несколько уровней. Сторонники гипотезы о Ноевом ковчеге считают, что эти особенности могут соответствовать описанию судна в Библии.

Ранее анализ образцов грунта также показал повышенное содержание органических веществ и углерода внутри формации по сравнению с окружающей территорией. Это может свидетельствовать о присутствии разложившейся древесины, но само по себе не доказывает существование древнего корабля.

Сейчас извлечённые фрагменты направлены на лабораторное исследование. Специалистам предстоит определить породу древесины и установить её возраст с помощью радиоуглеродного анализа. Только после этого можно будет оценить историческую значимость находки.

Формация Дурупынар находится на востоке Турции, примерно в 28 километрах от горы Арарат. Её длина составляет около 157 метров. Несмотря на внешнее сходство с корпусом судна, многие геологи считают образование результатом естественных процессов. Убедительных научных доказательств того, что здесь действительно покоится Ноев ковчег, до сих пор не представлено.

Ранее Life.ru сообщал об обнаружении древних керамических фрагментов в районе поисков Ноева ковчега. Исследователи рассчитывают, что дальнейший анализ находок поможет установить, происходила ли на этом участке деятельность человека в глубокой древности.