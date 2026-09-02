В Турции ждут визита Путина, но даты пока не согласованы

Президент России Владимир Путин получил приглашение посетить Турцию, сроки возможной поездки пока не определены. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в турецком правительстве.

По его словам, приглашение российскому лидеру направил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. О конкретных датах речи пока не идёт.

Накануне Путин и Эрдоган провели беседу в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Переговоры продлились почти полтора часа — вместо запланированных 30 минут. После встречи Эрдоган назвал разговор «очень-очень откровенным» и сообщил, что стороны затронули в том числе ситуацию на Украине.