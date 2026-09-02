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Опубликовано 2 сентября, 17:08

В Турции ждут визита Путина, но даты пока не согласованы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин получил приглашение посетить Турцию, сроки возможной поездки пока не определены. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в турецком правительстве.

По его словам, приглашение российскому лидеру направил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. О конкретных датах речи пока не идёт.

Турция на саммите ШОС заявит Путину о готовности посредничать по Украине
Турция на саммите ШОС заявит Путину о готовности посредничать по Украине

Накануне Путин и Эрдоган провели беседу в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Переговоры продлились почти полтора часа — вместо запланированных 30 минут. После встречи Эрдоган назвал разговор «очень-очень откровенным» и сообщил, что стороны затронули в том числе ситуацию на Украине.

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Николь Вербер
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