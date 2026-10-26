В Удмуртии вернули бойца СВО, который считался погибшим и похороненным

Российский военнослужащий, которого ранее считали погибшим и похороненным, вернулся из украинского плена спустя более трёх с половиной лет. Его удалось освободить во время обмена 23 октября благодаря совместной работе Минобороны РФ и уполномоченных по правам человека. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена Удмуртии Максима Шумихина.

История началась в 2023 году, когда к региональному уполномоченному обратилась беженка из ДНР. Женщина попросила помочь разыскать брата, служившего в донбасском ополчении и попавшего в плен. После обращения Шумихин направил запросы в профильные ведомства, однако спустя год родственникам сообщили о гибели военнослужащего и его захоронении.

Несмотря на полученные сведения, поиски не прекратились. Информация Международного комитета Красного Креста и видеозаписи, появившиеся в социальных сетях, давали основания полагать, что мужчина всё ещё жив. В результате продолжительной работы при содействии Минобороны России и федерального омбудсмена Яны Лантратовой удалось добиться его возвращения.

Освобождённый военнослужащий вошёл в число 270 российских бойцов, которых вернули из украинского плена 23 октября. Обмен состоялся на территории Белоруссии при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Сейчас вернувшиеся военные проходят медицинскую и психологическую реабилитацию.

В ходе этого обмена России впервые с 2022 года удалось вернуть 50 военнослужащих из ДНР, ЛНР и Крыма. Среди освобождённых оказались 31 боец из ДНР, 13 из ЛНР и шестеро из Крыма. По словам Лантратовой, переговоры об их возвращении потребовали длительной работы, поскольку прежде украинская сторона отказывалась включать этих военнослужащих в обменные списки.

24 октября Лантратова рассказала, что переговоры с Киевом были особенно сложными, а риск срыва сохранялся даже после достижения договорённостей. Состоявшийся обмен стал шестым с мая 2026 года. За это время из украинского плена удалось вернуть почти тысячу российских военнослужащих.