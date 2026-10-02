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Опубликовано 2 октября, 09:25

В Ульяновске потерявшие жильё из-за БПЛА семьи получат по 1 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandrkozak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandrkozak

Семь семей, чьи квартиры были полностью или значительно разрушены при атаке БПЛА на Ульяновск 25 сентября, получат по 1 млн рублей из областного бюджета. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Дополнительно всем пострадавшим выплачивают по 20 тыс. рублей на первоочередные нужды. При полной утрате имущества предусмотрено по 156 тыс. рублей на каждого члена семьи, при частичной — по 78 тыс. рублей.

Состояние девочки, пострадавшей при атаке БПЛА в Ульяновске, стабилизировалось
Состояние девочки, пострадавшей при атаке БПЛА в Ульяновске, стабилизировалось

Ранее Life.ru сообщал, что число пострадавших при атаке беспилотников на Ульяновск выросло до 17 человек. Среди них были дети, всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Больше оперативных сообщений о ЧП и их последствиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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