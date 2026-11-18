В Южном федеральном университете заявили, что скрытых камер и других устройств видеосъёмки в туалетах вуза не обнаружили. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице ЮФУ во «ВКонтакте».

В университете подчеркнули, что ситуация находится на контроле администрации. Информацию о возможных угрозах передали правоохранительным органам, вуз оказывает им содействие. Студентам, которые столкнулись с угрозами или давлением, предложили обратиться к администрации за помощью.

Полиция Ростовской области начала проверку после сообщений о возможной незаконной съёмке студенток в туалетах Южного федерального университета. Напомним, студенток Южного федерального университета в Ростове-на-Дону шантажируют интимными видеозаписями, сделанными скрытыми камерами в женских туалетах. Неизвестные требуют от девушек прислать откровенные фото и видео, угрожая разослать тайные записи их знакомым. По словам студенток, скрытые камеры установили в туалетных кабинках на нескольких факультетах ЮФУ. Съёмка велась длительное время, а часть записей уже появилась на порносайтах.