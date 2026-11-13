Тело женщины с тяжёлыми травмами обнаружили под окнами многоэтажного дома на проспекте Труда в Воронеже. По предварительной версии, погибшая могла упасть с высоты. Об этом сообщает «TV Губерния».

О трагедии стало известно в пятницу, 13 ноября. Местные жители обратили внимание на тело женщины возле жилого здания. По словам очевидцев, у погибшей отсутствовала нога. Предположительно, тяжёлая травма могла быть получена при падении.

На месте работают сотрудники Следственного комитета. Они опрашивают свидетелей, устанавливают личность погибшей и проводят проверку.