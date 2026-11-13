В Воронеже под окнами многоэтажки нашли тело женщины без ноги
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Тело женщины с тяжёлыми травмами обнаружили под окнами многоэтажного дома на проспекте Труда в Воронеже. По предварительной версии, погибшая могла упасть с высоты. Об этом сообщает «TV Губерния».
О трагедии стало известно в пятницу, 13 ноября. Местные жители обратили внимание на тело женщины возле жилого здания. По словам очевидцев, у погибшей отсутствовала нога. Предположительно, тяжёлая травма могла быть получена при падении.
На месте работают сотрудники Следственного комитета. Они опрашивают свидетелей, устанавливают личность погибшей и проводят проверку.
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