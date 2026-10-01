В ВСУ признали острый дефицит дронов: Войска обеспечены лишь на 14%

Силы беспилотных систем ВСУ располагают лишь 14% от необходимого им количества дронов средней дальности. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинского военнослужащего этого рода войск.

По данным издания, обеспечение украинской армии вооружением остаётся одной из наиболее серьёзных проблем.

«У сил беспилотных систем есть лишь 14% необходимых им беспилотников средней дальности», — говорится в публикации WSJ.

Ранее Life.ru писал о другой нехватке беспилотников у украинской армии. В конце августа WSJ сообщала, что для перехвата новых российских «Гераней» ВСУ требуются тысячи специализированных дронов, тогда как в распоряжении украинских сил находились лишь сотни таких аппаратов. Проблема оказалась не только количественной: в сентябре испытания нового поколения украинских дронов-перехватчиков завершились неудачно— несколько образцов разбились или не смогли выполнить поставленные задачи. Кроме того, украинское командование ранее признавало необходимость усиливать подразделения дополнительными ударными беспилотными комплексами.