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Опубликовано 27 сентября, 06:33

Почти половина мимо ПВО: Зеленский неожиданно признал высокую эффективность российских дронов

Зеленский: Около 45% российских дронов в сентябре достигли целей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Часть российских дронов, запущенных по Украине в сентябре, достигла поставленных целей, заявил Владимир Зеленский. Его слова приводит издание «Страна.ua».

По словам Зеленского, около 45% реактивных беспилотников, применённых российской стороной за месяц, не удалось сбить или подавить средствами противовоздушной обороны.

«Значительная часть достигает определенных целей», — цитирует его издание.

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Украина ранее неоднократно сообщала о проблемах с перехватом беспилотников и необходимости усиления противовоздушной обороны. В сентябре 2026 года Life.ru писал, что Владимир Зеленский говорил о новых поставках систем ПВО из Германии после переговоров с канцлером Фридрихом Мерцем. Также сообщалось о российских ударах по объектам на территории Украины с применением беспилотников и других средств поражения, после которых Киев заявлял о необходимости дополнительной поддержки для работы противовоздушной обороны. В отдельных публикациях Life.ru освещались последствия атак и заявления сторон о применении БПЛА в ходе боевых действий.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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