Почти половина мимо ПВО: Зеленский неожиданно признал высокую эффективность российских дронов

Часть российских дронов, запущенных по Украине в сентябре, достигла поставленных целей, заявил Владимир Зеленский. Его слова приводит издание «Страна.ua».

По словам Зеленского, около 45% реактивных беспилотников, применённых российской стороной за месяц, не удалось сбить или подавить средствами противовоздушной обороны.

«Значительная часть достигает определенных целей», — цитирует его издание.