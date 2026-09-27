Почти половина мимо ПВО: Зеленский неожиданно признал высокую эффективность российских дронов
Зеленский: Около 45% российских дронов в сентябре достигли целей
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Часть российских дронов, запущенных по Украине в сентябре, достигла поставленных целей, заявил Владимир Зеленский. Его слова приводит издание «Страна.ua».
По словам Зеленского, около 45% реактивных беспилотников, применённых российской стороной за месяц, не удалось сбить или подавить средствами противовоздушной обороны.
«Значительная часть достигает определенных целей», — цитирует его издание.
Украина ранее неоднократно сообщала о проблемах с перехватом беспилотников и необходимости усиления противовоздушной обороны. В сентябре 2026 года Life.ru писал, что Владимир Зеленский говорил о новых поставках систем ПВО из Германии после переговоров с канцлером Фридрихом Мерцем. Также сообщалось о российских ударах по объектам на территории Украины с применением беспилотников и других средств поражения, после которых Киев заявлял о необходимости дополнительной поддержки для работы противовоздушной обороны. В отдельных публикациях Life.ru освещались последствия атак и заявления сторон о применении БПЛА в ходе боевых действий.
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