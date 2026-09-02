Зеленский анонсировал поставку новых средств ПВО из Германии в сентябре

Украина ожидает в текущем месяце очередную партию средств ПВО от Берлина. Об этом Владимир Зеленский сообщил после беседы с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«В этом месяце будут новые пакеты [систем] ПВО из Германии», — заявил политик.

Помимо обсуждения поставок, стороны работают над финализацией договора в сфере беспилотных технологий. По словам киевского главаря, заключение этой сделки расширит оборонные возможности обеих стран. Он добавил, что Киев готов делиться с союзником наработанным опытом и знаниями в указанной области.

Ранее в Европе поднимался вопрос о наличии ресурсов для усиления украинской противовоздушной обороны. Так, глава евродипломатии Кая Каллас признала, что странам ЕС пока не удалось добиться прогресса в поиске ракет для комплексов Patriot. При этом Союз продолжает анализировать запасы боеприпасов с истекающим сроком годности, которые могли бы быть использованы.

Напомним, Украина испытывает острый дефицит ракет для систем противовоздушной обороны, прежде всего для американских комплексов Patriot, что может привести к полному коллапсу ПВО страны. По данным украинских властей, в наличии находится лишь около 1% от необходимого объёма таких ракет, а западные поставки в 2026 году сократились до четверти от прошлогоднего уровня.

Кризис вызван истощением запасов у США и их союзников из-за боевых действий на Ближнем Востоке, где было использовано более 1500 ракет Patriot, а также низкими темпами производства. В результате украинские комплексы Patriot значительную часть времени простаивают, а в июле 2026 года доля перехваченных баллистических целей упала до рекордно низких 14,9%.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил о передаче Украине средств ПВО из запасов страны. При этом он отказался говорить, о каких именно средствах идёт речь.