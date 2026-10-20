В Ялте ввели режим ЧС из-за подтоплений после сильных дождей

В Ялте объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за масштабных подтоплений после сильных дождей. Наиболее сложная обстановка сохраняется в посёлке Кореиз на Южном берегу Крыма, сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, с 17 по 19 октября на территории Ялтинского округа выпало более 400 миллиметров осадков. При этом на горе Ай-Петри за время действия штормового предупреждения зафиксировали свыше 450 миллиметров дождя.

В Кореизе потоки воды с гор затопили улицы и частные домовладения. Спасатели всю ночь устраняли последствия непогоды, расчистили две улицы от камней и крупного мусора, а также возвели две временные дамбы. Для защиты жилых домов использовали 295 мешков с песком.

Работы ведутся сразу на трёх участках посёлка. За обстановкой круглосуточно следит межведомственный оперативный штаб. Всего к ликвидации последствий стихии в Крыму привлекли 187 человек и 38 единиц техники.

Накануне из опасной зоны в Кореизе эвакуировали пятерых жителей, включая ребёнка. Двух человек разместили в пункте временного размещения на базе гостиницы «Авангард». Непогода затронула и другие районы полуострова: в Судаке вода проникла в несколько частных домовладений, а в Алуште, Феодосии и Бахчисарайском районе зафиксировали повреждения инфраструктуры.

Ранее Life.ru рассказывал, что 19 октября в Ялте за сутки выпало сразу две месячные нормы осадков. По данным Крымского гидрометцентра, тогда зафиксировали 98 миллиметров дождя, а на Ай-Петри — 263 миллиметра, что соответствует трём месячным нормам. Синоптики предупреждали, что потоки воды с гор могут представлять серьёзную опасность для населённых пунктов.

Кроме того, спасатели заранее подготовили маршрут эвакуации жителей Кореиза. Для выхода из подтопленного частного сектора определили путь через огороды, а в потенциально опасной зоне выставили пост безопасности. Первое сообщение о затоплении подвала жилого дома поступило утром 19 октября, после чего в посёлок направили аэромобильную группировку МЧС.