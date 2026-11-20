В Южной Корее впервые с 2016 года выявили случай холеры, предположительно связанный с заражением внутри страны. Заболевший не выезжал за границу в течение последних двух месяцев. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Пациент обратился в отделение неотложной помощи больницы в портовом городе Чханвон на юго-востоке страны ещё 6 ноября. У него наблюдались рвота и диарея. Первоначальный анализ на холеру оказался отрицательным, однако повторное исследование выявило возбудителя инфекции. Окончательно диагноз подтвердили 19 ноября.

К этому времени состояние заболевшего уже улучшилось. Во вторник, 17 ноября, его выписали из больницы. Тем не менее пациент остаётся под изоляционным наблюдением до получения двух последовательных отрицательных результатов контрольных анализов.

Сейчас санитарные службы устанавливают источник заражения и проверяют людей, контактировавших с пациентом. Поскольку заболевший в последние два месяца не покидал Южную Корею, специалисты предполагают, что инфекция могла быть получена внутри страны.

Последний подобный случай местного заражения холерой в Южной Корее регистрировали в 2016 году. Тогда заболели три человека, а предполагаемым источником инфекции стали заражённые морепродукты.

Холера передаётся преимущественно через загрязнённые воду и пищу. Заболевание может вызывать тяжёлую диарею, обезвоживание и опасные для жизни осложнения. Южнокорейские медики призвали граждан пить безопасную воду, тщательно мыть продукты и подвергать пищу термической обработке.

Ранее Life.ru сообщал о ситуации с холерой в мире. По данным Роспотребнадзора на конец мая 2026 года, с начала года опасную инфекцию выявили более чем у 78 тысяч человек в 23 странах.