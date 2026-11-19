Сегодня трудно представить, что ребёнку пропишут опиум, а пациента с диареей будут травить. Однако ещё каких-то сто лет назад подобные методы лечения считались вполне допустимыми, а некоторые препараты даже рекламировали как настоящие достижения медицины. Life.ru рассказывает о восьми лекарствах прошлого, которые когда-то обещали исцеление, а сегодня заставляют содрогнуться даже опытных медиков.

Как кашель лечили наркотиком

Героин от кашля: почему компания «Bayer» продавала опасный наркотик как лекарство в аптеках в конце XIX века в Германии? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сегодня слово «героин» ассоциируется с тяжёлой наркотической зависимостью, однако в конце XIX века это вещество совершенно спокойно продавалось в аптеках, причём его выпускала известная немецкая фармацевтическая компания Bayer. В 1898 году производитель представил героин как эффективное средство от боли и кашля, которое, как тогда надеялись, могло стать более безопасной альтернативой морфину.

Логика врачей того времени была вполне понятной, поскольку опиоиды действительно способны подавлять кашлевой рефлекс, а героин, или диацетилморфин, оказывал выраженное действие даже в относительно небольших количествах. Препарат распространяли среди врачей, рекламировали и продавали пациентам, которые рассчитывали избавиться от мучительного кашля, не подозревая, насколько опасным может оказаться такое лечение.

Проблема заключалась в том, что героин обладает высоким потенциалом формирования зависимости, а его употребление способно приводить к угнетению дыхания и смертельной передозировке. Когда масштабы опасности стали очевидными, отношение к препарату изменилось, и в большинстве стран от его привычного аптечного применения отказались. Правда, в некоторых государствах медицинский диаморфин по-прежнему используется в строго контролируемых условиях, но представить его сегодня в качестве обычного сиропа от кашля невозможно.

Ртуть против сифилиса

Лечение сифилиса ртутью: какие последствия вызывали ртутные мази и вдыхание ядовитых паров у пациентов? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В течение нескольких столетий ртуть считалась одним из главных средств борьбы с сифилисом, который долгое время оставался настоящим бедствием для европейской медицины. Надеясь остановить развитие заболевания, врачи использовали ртутные мази и другие препараты, а также подвергали пациентов воздействию паров ртути.

Особенно пугает то, что тяжёлые побочные эффекты нередко воспринимались как часть необходимого лечения, поскольку обильное слюноотделение, воспаление слизистых и общее ухудшение самочувствия могли сопровождать применение ртутных средств. Человек приходил к врачу с одним заболеванием, а в результате рисковал получить ещё и токсическое поражение организма.

Сегодня известно, что воздействие ртути и её соединений в зависимости от формы вещества и характера контакта может повреждать нервную систему, почки и другие органы. Однако в прошлом врачи продолжали использовать подобные методы, поскольку эффективной и относительно безопасной альтернативы долгое время не существовало.

Ситуация принципиально изменилась с появлением современных противомикробных препаратов, прежде всего пенициллина, который в XX веке совершил настоящий переворот в лечении сифилиса. Ртутная терапия постепенно ушла в историю, оставив после себя один из самых известных примеров того, как опасное средство столетиями сохраняло репутацию лекарства.

Лекарство, разрушающее кости

История Эбена Байерса: как популярный радиоактивный напиток Radithor разрушил кости американского бизнесмена? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В начале XX века радиоактивность казалась человечеству волшебной силой, способной изменить не только промышленность, но и медицину. После научных открытий в этой области на рынке появились многочисленные товары с радиоактивными веществами, производители которых обещали покупателям прилив энергии, укрепление организма и избавление от самых разных недугов.

Одним из наиболее известных продуктов стал «лечебный препарат», представлявший собой воду с растворёнными радиоактивными изотопами радия. Его продавали как средство для улучшения здоровья и лечения различных заболеваний, причём высокая стоимость препарата только усиливала впечатление, что речь идёт о каком-то особенно ценном медицинском открытии.

Самой известной жертвой этого средства стал американский предприниматель и спортсмен Эбен Байерс, который в течение нескольких лет регулярно употреблял радиоактивное «лекарство». Со временем его здоровье начало стремительно ухудшаться, поскольку попадавший в организм радий накапливался в костях и облучал ткани изнутри. В результате развились тяжёлые поражения костной ткани, а в 1932 году Байерс умер от последствий радиационного отравления.

Трагедия вызвала огромный общественный резонанс и стала одним из символов эпохи, когда опасные радиоактивные препараты продавали под видом оздоровительных средств. Самое невероятное, что производитель даже не скрывал радиоактивность напитка, поскольку именно это свойство считалось главным преимуществом товара.

Чем успокаивали детскую боль от резавшихся зубов?

Сироп миссис Уинслоу: как лекарство от прорезывания зубов с морфином стало смертельной угрозой для детей? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сегодня трудно представить, чтобы родители пытались успокоить плачущего младенца при помощи опиума, однако в XIX веке подобная практика была настолько распространена, что средства с этим веществом можно было приобрести в обычных аптеках. Особенно популярными они стали в Великобритании, где настойку опиума, известную как лауданум, использовали для облегчения боли, борьбы с кашлем и диареей, а также в качестве успокоительного.

Одним из самых известных детских препаратов стал сироп «Mrs. Winslow’s Soothing Syrup», который рекламировали как средство для облегчения прорезывания зубов. Производители обещали родителям, что лекарство поможет малышу успокоиться и спокойно заснуть, однако за таким эффектом скрывалась серьёзная опасность, поскольку в состав сиропа входил морфин, получаемый из опиума.

Опиум для младенцев: почему в XIX веке детям давали успокоительные сиропы с морфином и чем это грозило? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Младенцы действительно переставали плакать и засыпали, но происходило это не благодаря устранению причины беспокойства, а из-за воздействия сильнодействующего вещества на центральную нервную систему. Опиаты способны угнетать дыхание, причём для маленьких детей даже небольшое количество могло оказаться смертельным. Кроме того, постоянная сонливость мешала нормальному кормлению, что могло приводить к истощению ребёнка. Постепенно врачи начали замечать связь между использованием подобных средств и младенческой смертностью, а Американская медицинская ассоциация впоследствии выступила с резкой критикой знаменитого сиропа.

Самое страшное, что родители зачастую даже не подозревали, чем рискуют, поскольку покупали препарат, который представлялся безопасным средством для ухода за ребёнком. Сегодня история опиумных сиропов остаётся одним из самых мрачных примеров того, как опасное вещество десятилетиями продавали под видом детского лекарства.

Каким ядом лечили экзему?

Мышьяк от кожных болезней: зачем врачи назначали раствор Фаулера при экземе и псориазе в XIX столетии? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Мышьяк давно известен как опасный яд, однако в XVIII и XIX веках он одновременно занимал почётное место среди лекарственных средств. Особенно популярным стал раствор Фаулера, названный в честь британского врача Томаса Фаулера, который в 1786 году описал применение препарата на основе соединений мышьяка для лечения различных заболеваний.

Со временем средство начали назначать при экземе, псориазе, астме и некоторых других болезнях, причём его использование не ограничивалось редкими экспериментами, поскольку препараты мышьяка вошли в медицинскую практику и долгое время считались подходящим вариантом лечения.

Опасность заключалась в том, что хроническое воздействие неорганических соединений мышьяка может приводить к тяжёлым поражениям кожи, внутренних органов и повышению риска онкологических заболеваний. Получалось, что человек, который хотел избавиться от кожных высыпаний, мог подвергать себя воздействию вещества с куда более серьёзными долгосрочными последствиями.

И всё же история мышьяка в медицине на этом не закончилась. Сегодня триоксид мышьяка действительно применяется в лечении определённой формы рака крови, острого промиелоцитарного лейкоза, поскольку современные исследования позволили определить, при каких заболеваниях его действие может приносить пользу. Разумеется, речь идёт уже не о старинных аптечных растворах от любых недугов, а о специализированной терапии, требующей строгого контроля.

Клин клином вышибали: чем отравляли пациентов с диареей?

Свинец от диареи: почему врачи XIX века назначали ацетат свинца при дизентерии и расстройствах кишечника? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В XIX веке человек, страдающий от сильной диареи или дизентерии, вполне мог получить от врача препарат, содержащий свинец. Причём речь шла не о каком-то сомнительном народном рецепте, а о средстве, применение которого обсуждалось в профессиональных медицинских журналах. Особой популярностью пользовался ацетат свинца, известный под названием «свинцовый сахар», поскольку его кристаллы обладали сладковатым вкусом, хотя с настоящим сахаром вещество не имело ничего общего.

Врачи рассчитывали на вяжущее действие препарата, надеясь таким образом уменьшить кишечные выделения и остановить изнурительную диарею. В 1830-х годах в медицинской литературе даже публиковали наблюдения об использовании ацетата свинца при холере и дизентерии, а некоторые специалисты рекомендовали сочетать его с опиумом. Подобное лечение казалось вполне разумным в эпоху, когда причины многих кишечных инфекций ещё не были установлены, а возможности борьбы с обезвоживанием оставались крайне ограниченными.

Однако свинец представляет серьёзную опасность для человеческого организма, поскольку способен накапливаться в костях и других тканях, повреждать нервную систему, почки и вызывать тяжёлые хронические отравления. Особенно уязвимыми к его воздействию оказываются дети, у которых даже сравнительно небольшие количества металла могут нарушать развитие нервной системы.

Сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения, безопасного уровня воздействия свинца не установлено, поэтому идея лечить кишечное расстройство его соединениями выглядит особенно пугающей. Ирония заключается в том, что одним из возможных последствий отравления свинцом становится сильная боль в животе, поэтому средство, которым пытались облегчить страдания пациента, само могло превращаться в причину новых мучений.

Как «безопасные» таблетки от токсикоза обернулись тысячами детских трагедий

Талидомид от токсикоза: как лекарство для беременных привело к тысячам случаев врождённых пороков развития? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В конце 1950-х годов на европейском фармацевтическом рынке появился препарат, который поначалу воспринимался как большое достижение медицины. Немецкая компания Chemie Grünenthal начала продавать талидомид в качестве успокоительного и снотворного средства, причём производитель представлял его как относительно безопасную альтернативу другим препаратам. Вскоре лекарство стали использовать и против утренней тошноты у беременных женщин, которые рассчитывали с его помощью облегчить неприятные симптомы первых месяцев ожидания ребёнка.

Однако за внешней безобидностью скрывалась опасность, о которой первоначально не знали ни пациентки, ни многие врачи. В начале 1960-х годов специалисты в Германии и Австралии обратили внимание на необычайно большое количество детей, появлявшихся на свет с тяжёлыми врождёнными пороками развития. У некоторых младенцев отсутствовали отдельные конечности, у других руки и ноги были значительно укорочены, а порой нарушения затрагивали также внутренние органы.

Постепенно выяснилось, что трагедии были связаны с приёмом талидомида на определённых сроках беременности, когда происходило формирование органов будущего ребёнка. По оценкам, более десяти тысяч детей во всём мире родились с тяжёлыми пороками развития вследствие воздействия препарата, причём значительная часть пострадавших младенцев не пережила первый год жизни.

Особую роль в этой истории сыграла сотрудница американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Фрэнсис Келси, которая отказалась одобрять талидомид для широкого распространения в США, поскольку считала представленные данные о его безопасности недостаточными. Её настойчивость помогла предотвратить значительно более масштабную трагедию в стране, а сама катастрофа привела к серьёзному пересмотру требований к проверке лекарственных препаратов. Позднее талидомид получил новые медицинские показания, в том числе для лечения множественной миеломы. Его применение требует строгого контроля, а при беременности он противопоказан.

Сурьма от воспаления лёгких: зачем врачи лечили пациентов рвотой

Как токсичный препарат сурьмы использовали от лихорадки, бронхита и пневмонии? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сегодня лечение воспаления лёгких прежде всего зависит от причины заболевания, однако в XIX веке врачи располагали совершенно другим набором средств и нередко назначали пациентам препараты, которые сами по себе могли представлять серьёзную угрозу здоровью. Одним из таких лекарств стал так называемый рвотный камень, представлявший собой соединение сурьмы, известное как тартрат калия и сурьмы.

Своё название препарат получил совершенно заслуженно, поскольку при определённых дозах вызывал сильную тошноту и рвоту, однако именно подобные реакции долгое время считались полезными при лечении самых разных заболеваний. Врачи полагали, что сурьма способна влиять на течение воспалительных процессов, поэтому назначали её при лихорадке, бронхите и даже пневмонии, которая и без дополнительного вмешательства могла представлять смертельную опасность.

В медицинских публикациях XIX века встречаются подробные описания лечения воспаления лёгких рвотным камнем, причём некоторые специалисты считали его одним из важнейших препаратов при этом заболевании. Однако со временем становилось всё очевиднее, что подобная терапия не только не гарантирует выздоровления, но и может дополнительно ослаблять пациента, поскольку токсичные соединения сурьмы способны вызывать тяжёлые нарушения работы пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.

Особенно опасным такое лечение оказывалось для людей, которые уже были истощены болезнью, страдали от обезвоживания или имели серьёзные проблемы с сердцем. Сегодня рвотный камень не используют как привычное средство против пневмонии, а сама история его медицинского применения напоминает о временах, когда выраженная реакция организма на лекарство нередко воспринималась как доказательство эффективности лечения.

А какое из этих старинных лекарств удивило вас больше всего и рискнули бы вы довериться врачу из XIX века? Делитесь мнением в комментариях! Кстати, медицина прошлого далеко не единственная вещь, способная поразить современного человека, ведь в истории происходили события, которые кажутся совершенно невероятными. Например, папу римского однажды судили уже после смерти, а японец сумел пережить сразу две атомные бомбардировки. И это только две из пяти реальных историй, о которых мы рассказали в отдельном материале.

Редакция Life.ru желает вам крепкого здоровья и напоминает, что важно внимательно относиться к своему организму, не заниматься самолечением и всегда проверять, какие препараты вы принимаете.