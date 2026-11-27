Уголовное дело возбудили после гибели четырёх человек, включая двоих детей, при пожаре в частном доме в Забайкальском крае. Ход расследования взяла на контроль региональная прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве.

Трагедия произошла ночью 27 ноября в селе Баляга Петровск-Забайкальского округа. Во время тушения одноэтажного жилого дома пожарные обнаружили тела двух взрослых и детей в возрасте девяти и 13 лет.

Возгорание ликвидировали на площади 92 квадратных метра. На борьбу с огнём спасателям потребовалось около четырёх с половиной часов.

По данным Следственного комитета, основной версией произошедшего является поджог. На месте обнаружили следы легковоспламеняющейся жидкости, а также предсмертную записку главы семейства. Её содержание указывает на возможную причастность мужчины к преступлению. Дело возбуждено по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом.

Прокуратура также организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и охране жизни и здоровья детей. По её итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.