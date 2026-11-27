В Забайкалье возбудили дело после пожара, в котором погибли четыре человека
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Уголовное дело возбудили после гибели четырёх человек, включая двоих детей, при пожаре в частном доме в Забайкальском крае. Ход расследования взяла на контроль региональная прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве.
Трагедия произошла ночью 27 ноября в селе Баляга Петровск-Забайкальского округа. Во время тушения одноэтажного жилого дома пожарные обнаружили тела двух взрослых и детей в возрасте девяти и 13 лет.
Возгорание ликвидировали на площади 92 квадратных метра. На борьбу с огнём спасателям потребовалось около четырёх с половиной часов.
По данным Следственного комитета, основной версией произошедшего является поджог. На месте обнаружили следы легковоспламеняющейся жидкости, а также предсмертную записку главы семейства. Её содержание указывает на возможную причастность мужчины к преступлению. Дело возбуждено по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом.
Прокуратура также организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и охране жизни и здоровья детей. По её итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее Life.ru сообщал о гибели двух маленьких детей при пожаре в частном доме в Архангельской области. Пятилетний и шестилетний мальчики погибли в посёлке Подюга, где во время возгорания находились без присмотра взрослых. Прокуратура взяла выяснение обстоятельств трагедии на контроль. В поджоге заподозрили отца семейства.