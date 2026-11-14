В подконтрольном Киеву Запорожье полностью перекрыли движение транспорта по плотине Днепрогэс. Ограничения действуют в обоих направлениях, а автомобилистам рекомендовали пользоваться альтернативными переправами через Днепр. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской областной администрации Михаил Семикин.

«В настоящее время движение транспорта полностью перекрыто в обоих направлениях», — написал чиновник в своём телеграм-канале.

Для объезда водителям предложили три маршрута: через Арочный и Вантовый мосты, а также мост имени Преображенского. Семикин призвал учитывать ограничения при планировании поездок. О возобновлении движения власти обещали сообщить дополнительно.

Изначально утром 14 ноября движение по плотине разрешалось только с правого берега Днепра на левый. Однако позднее проезд закрыли полностью. Конкретные причины такого решения и сроки действия ограничений пока не называются.

Накануне местные власти предупреждали о возможном временном перекрытии мостов и плотины из соображений безопасности. Семикин призывал водителей не создавать скоплений автомобилей возле переправ и следовать указаниям полиции. Днепрогэс состоит из двух гидроэлектростанций — ГЭС-1 и ГЭС-2 — и является крупнейшей ГЭС на подконтрольной Украине территории.

Ранее Life.ru сообщал о перекрытии движения через плотину Днепрогэс 24 октября. Тогда местная патрульная полиция ввела ограничения после российских ударов по транспортной инфраструктуре города. Сроки открытия переправы также не уточнялись.

До этого, 6 октября, Life.ru рассказывал об ограничениях движения сразу по двум мостам через Днепр. После утренних ударов были частично закрыты Вантовый мост и мост имени Преображенского в направлении острова Хортица. Автомобилистов тогда направляли в объезд через плотину гидроэлектростанции и Арочный мост.