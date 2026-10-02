Участницы акции с украинскими флагами пытались помешать иностранным журналистам попасть на встречу с послом по особым поручениям МИД России Родионом Мирошником в Женеве. Об инциденте сообщил ТАСС со ссылкой на присутствовавших представителей прессы.

Встреча прошла в российском постпредстве при ООН во время визита дипломата на 63-ю сессию Совета ООН по правам человека. На этом же брифинге Мирошник заявил, что Киев готовился к конфликту в Донбассе ещё при Викторе Ющенко.

По данным агентства, у входа в постпредство несколько женщин, завернувшихся в украинские флаги, призывали прибывавших представителей СМИ отказаться от участия во встрече.

Одна из журналисток рассказала ТАСС, что участницы акции вступали с корреспондентами в резкие словесные перепалки и пытались физически мешать проходу, в том числе отталкивая людей. Эти обстоятельства приводятся со слов собеседницы агентства.

В ситуацию вмешались дежурившие у здания полицейские. Они проверили документы у участниц акции, после чего сопроводили их в участок.

Для Мирошника это уже не первый конфликт с украинской стороной во время работы СПЧ ООН в Женеве. В марте делегация Украины выразила протест из-за приезда российского дипломата на 61-ю сессию Совета. Тогда Мирошник говорил, что украинские представители публично ставили под вопрос его присутствие на площадке ООН.