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Регион
Опубликовано 26 сентября, 21:13

Вадефуль заявил, что инициировал встречу с Лавровым по просьбе своих коллег

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что инициировал встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым после просьб других министров вновь начать прямой диалог с Москвой. Об этом он рассказал в интервью ZDF после переговоров на полях Генассамблеи ООН.

По словам Вадефуля, многие его коллеги уже беседовали с Лавровым и советовали ему также быть открытым к прямому разговору. Через них, как утверждает немецкий министр, до него и дошла просьба о контакте.

Ещё одной причиной Вадефуль назвал нежелание полностью оставлять взаимодействие с Россией Соединённым Штатам. По его словам, европейским странам также необходимо сохранять собственные каналы связи с Москвой.

Глава МИД ФРГ напомнил, что прямой диалог между противостоящими сторонами сохранялся даже во времена холодной войны. Поэтому нынешний момент он счёл подходящим для первой попытки обменяться позициями.

Встреча Лаврова и Вадефуля состоялась 26 сентября в Нью-Йорке по просьбе германской стороны. После переговоров российский министр заявил, что ожидал услышать от коллеги что-то новое, однако этого, по его оценке, не произошло.

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Напомним, Лавров и Вадефуль встретились 26 сентября в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Это были первые очные переговоры глав МИД России и Германии за четыре с половиной года. В ходе переговоров глава МИД Германии предъявил собеседнику претензию из-за беспилотника, обнаруженного в Лейпциге.

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Виталий Приходько
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