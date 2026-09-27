Вадефуль заявил, что инициировал встречу с Лавровым по просьбе своих коллег

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что инициировал встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым после просьб других министров вновь начать прямой диалог с Москвой. Об этом он рассказал в интервью ZDF после переговоров на полях Генассамблеи ООН.

По словам Вадефуля, многие его коллеги уже беседовали с Лавровым и советовали ему также быть открытым к прямому разговору. Через них, как утверждает немецкий министр, до него и дошла просьба о контакте.

Ещё одной причиной Вадефуль назвал нежелание полностью оставлять взаимодействие с Россией Соединённым Штатам. По его словам, европейским странам также необходимо сохранять собственные каналы связи с Москвой.

Глава МИД ФРГ напомнил, что прямой диалог между противостоящими сторонами сохранялся даже во времена холодной войны. Поэтому нынешний момент он счёл подходящим для первой попытки обменяться позициями.

Встреча Лаврова и Вадефуля состоялась 26 сентября в Нью-Йорке по просьбе германской стороны. После переговоров российский министр заявил, что ожидал услышать от коллеги что-то новое, однако этого, по его оценке, не произошло.